Ucraina: aperto il punto di raccolta comunale

latte in polvere, scatolame di pesce e carne, biscotti secchi, cioccolatini, barrette, frutta secca, fagioli in scatola, legumi, mais ecc., abbigliamento termico, guanti, cappelli, sciarpe e coperte, lanterne e batterie (niente cibo in barattoli di vetro)

prodotti farmaceutici: bende, cerotti chirurgici sterili, bende elastiche, lacci emostatici, sciroppo per bambini, Magnesio, calcio, farmaci antivirali, analgesici, Diclofenac, antibiotici (anoxil), spray nasali, lenitivo, preparati per ustioni, farmacia per le cicatrici, sacchetti ghiaccio e sacchetti riscaldanti.

Presso il comando di Polizia locale, in via del Mandorlo (zona industriale), è stato aperto il punto comunale di raccolta di aiuti per l'Ucraina, con il coordinamento della Protezione civile. Sarà possibile consegnare beni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.L'amministrazione ha comunicato che saranno oggetto di raccolta:Collaborano il gruppo comunale di volontari e le associazioni.