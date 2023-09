Trasporti: sciopero slitta al 9 ottobre

L'Organizzazione sindacale Usb lavoro Privato Nazionale ha comunicato il differimento al 9 ottobre prossimo dello sciopero nazionale di 24 ore del settore Trasporto Pubblico Locale previsto per domani, venerdì 29 settembre ed al quale aveva aderito l'Organizzazione Sindacale Usb Lavoro Privato di Puglia.Lo sciopero del 9 ottobre sarà sempre per 24 ore, si svolgerà con le medesime modalità previste per quello del 29 ed è indetto con le stesse motivazioni: la cancellazione degli aumenti delle tariffe di servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili; blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la necessità di modificare i criteri di concessione di appalti e subappalti; la sicurezza dei lavoratori e del servizio; l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l'ora; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una nuova legge sulla rappresentanza sindacale.Per lo sciopero del 9 ottobre saranno assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.