Strade allagate per pioggia intensa

Intensa pioggia questo pomeriggio ad Altamura. Alcune strade si sono allagate, tra queste via Pietro Colletta (nella parte extraurbana dove la pendenza è maggiore) e via Mura Megalitiche, senza dimenticare le altre periferiche dove l'acqua defluisce dall'abitato.La Polizia locale e la Protezione civile hanno monitorato la situazione e stanno continuando a farlo, vietando il transito dei veicoli nei momenti in cui le precipitazioni erano più intense. Oggi è allerta gialla sino a stasera per pioggia e l'allerta vale anche nella giornata di domani in tutta la Puglia.Ad Altamura i volontari di protezione civile (Anpana e Gruppo comunale) hanno anche aiutato alcuni automobilisti in panne.