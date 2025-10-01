Allerta meteo per pioggia

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, per la giornata di oggi, con la previsione di piogge. Evento previsto: "Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul versante adriatico, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.