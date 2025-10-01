protezione civile puglia
protezione civile puglia
Meteo

Allerta meteo per pioggia

Messaggio della Protezione civile pugliese

Puglia - mercoledì 1 ottobre 2025 9.50
La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, per la giornata di oggi, con la previsione di piogge. Evento previsto: "Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul versante adriatico, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.
  • Maltempo
  • Allerta meteo
