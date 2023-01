Sciopero dei distributori di carburanti

Per legge sono garantite delle aperture. I diritti dei consumatori

per la viabilità ordinaria: dalle 19.00 del 24 gennaio alle 19.00 del 26 gennaio 2023;

per la viabilità autostradale: dalle 22.00 del 24 gennaio alle 22.00 del 26 gennaio 2023.

per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana: non inferiore al 50 % degli esercizi aperti nei giorni festivi;

per la rete autostradale (escluse le diramazioni): non inferiore ad una ogni cento chilometri.

Le associazioni FAIB Confesercenti, FEGICA e FIGISC/ANISA Confcommercio hanno indetto uno sciopero di 48 ore con la chiusura degli impianti di distribuzione di carburante. La Commissione nazionale di garanzia sugli scioperi, che regolamenta i settori e stabilisce i servizi minimi di garanzia, comunica che la chiusura dei distributori verrà effettuata con la seguente articolazione oraria:La Commissione informa che, nel rispetto della regolamentazione del settore carburanti, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento:Per il momento, a sciopero non ancora iniziato, ad Altamura non si sono rilevate code ai distributori.