Salta il consiglio comunale sull'Imu

Salta il consiglio comunale convocato per l'approvazione dei regolamenti Imu e Tari. La seduta è stata annullata. Al momento dell'appello mancava il segretario generale e per questo l'opposizione ne ha contestato la validità. Ci sono state lunghe discussioni, tanta tensione sino alle urla.Alla fine, dopo una sospensione per una riunione dei gruppi, il presidente dell'assise Gino Loiudice ha chiuso i lavori. Si tornerà in consiglio il 15 giugno per l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2019 mentre il 18, da convocazione, è previsto il seguito della seduta saltata questo pomeriggio.Non è un buon momento per la maggioranza di centrosinistra, comunque presente sin dall'inizio con i numeri necessari per approvare i punti all'ordine del giorno.L'approvazione del regolamento Imu è un passo che precede la decisione dell'amministrazione comunale di consentire il pagamento dell'acconto IMU anche oltre il 16 giugno. Pertanto, al momento, la situazione non cambia. Pertanto non è da escludere che possa intervenire la giunta comunale per approvare un eventuale slittamento della scadenza. Ma, bisogna ribadirlo, al momento l'unica scadenza è quella del 16 giugno.