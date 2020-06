Pagamento Imu, ci sarà la proroga del Comune

Sarà differito il termine per il pagamento della quota comunale dell'Imu 2020 al 30 settembre mentre il 16 giugno dovrà essere versata soltanto la quota statale su cui il Comune non può disporre alcun differimento. Lo rende noto un comunicato stampa giunto dal Palazzo di città, da parte di tutte le forze di maggioranza e minoranza presenti in consiglio comunale, riunite nella conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente Gino Loiudice e d'intesa con la sindaca Rosa Melodia."Il provvedimento si rende necessario, a fronte della massima urgenza nel contingente periodo emergenziale da pandemia Covid-19, per venire incontro ai contribuenti di ogni categoria catastale", si legge ancora nella comunicazione. La conferenza dei capigruppo e la sindaca si impegnano ad approvare la proposta di delibera di consiglio comunale, lunedì 15 giugno, ma anticipano ad oggi la comunicazione per agevolare la cittadinanza.La quota statale non riguarda le civili abitazioni ma la categoria catastale D (generalmente opifici).