Sabato torna il mercato settimanale

Dopodomani (sabato 23 maggio) riparte il mercato settimanale, in via Manzoni, in ottemperanza alle recenti disposizioni nazionali e regionali che consentono le attività dei commercianti ambulanti.Gli attuali spazi pubblici disponibili non garantiscono un'alternativa sicura e sufficientemente ampia da poter ospitare le attuali postazioni, in tutto circa 320. Pertanto è stata disposta, con ordinanza dirigenziale del III Settore, la turnazione degli ambulanti a sabati alternati, con l'occupazione di metà delle postazioni. Quindi circa 160 un sabato e le altre 160 al successivo sabato.Gli ambulanti e gli utenti che si recheranno al mercato sono obbligati ad indossare dispositivi di protezione personale (mascherina e guanti), a rispettare le distanze sociali e ad evitare assembramenti.Gli operatori hanno l'obbligo di munirsi di idonei dispositivi; mantenere integri o cambiare all'occorrenza i guanti; attrezzare ciascun posteggio di un punto di distribuzione di guanti monouso con un dispenser per l'igienizzazione delle mani; sottoporre a disinfezione ricorrente le superfici delle strutture di vendita; vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita e gli utenti rispettino la distanza interpersonale minima, avvalendosi se necessario, di specifico personale.Il mercato settimanale del sabato in via Manzoni, via Foscolo e vie limitrofe era fermo da marzo. Invece il 4 maggio sono ripartiti i mercati alimentari rionali.