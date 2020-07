Rosa Melodia azzera la giunta comunale

La sindaca Rosa Melodia ha azzerato la giunta comunale, revocando l'incarico a tutti gli assessori. Altamuralife lo aveva anticipato in questa notizia . E' stata la stessa prima cittadina a comunicarlo nel corso del consiglio comunale.Già firmati i decreti per le nuove nomine ma non ancora efficaci in attesa dell'accettazione. In alcuni casi si tratta di conferme.Forti le critiche dei partiti e dei gruppi di opposizione all'operato dell'amministrazione comunale. La seduta è stata molto accesa.Seguono aggiornamenti