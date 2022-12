Dopo la sindaca si dimette anche assessore Lorusso

Ultimi giorni per l'amministrazione comunale in carica, prima dell'arrivo del commissario prefettizio. Dopo il consiglio comunale di mercoledì, si è tenuta anche l'ultima riunione della giunta comunale per approvare atti in scadenza e altre urgenze.La sindaca Rosa Melodia ha dato le dimissioni il 21 novembre e i 20 giorni per ritirarle scadono l'11 dicembre. Ha già dichiarato che sono "irrevocabili". Dopo la riunione della giunta, si è dimesso anche l'assessore alle attività produttive Tommaso Lorusso, di Altamura al centro. Lorusso era stato nominato poco più di un anno fa.Della volontà di dimettersi aveva già parlato il consigliere comunale Vito Tafuni nel suo intervento al consiglio comunale di mercoledì. Queste le sue parole: "Altamura al Centro è entrata in maggioranza nel settembre del 2021 con un chiaro obiettivo: dare risposte ai problemi concreti che quotidianamente la cittadinanza vive sulla propria pelle. Le condizioni politiche non ci hanno consentito di raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo preposti; pertanto viene meno il significato della nostra presenza qui. In questa fase critica abbiamo mostrato il massimo senso di responsabilità"."Siamo oramai giunti ai titoli di coda di questa esperienza amministrativa - ha dichiarato Tafuni - che si chiude con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato. E si tratta, inutile negarlo, di una conclusione tanto dolorosa quanto caotica. Dolorosa perché era stato intrapreso un percorso che la politica ha dimostrato di non saper portare a compimento, lacerata da polemiche pretestuose. Caotica perché le dimissioni degli assessori del gruppo ABC-GIF hanno generato reazioni confuse e contraddittorie, polverizzando la maggioranza". Quindi l'annuncio che "l'assessore di Altamura al Centro Tommaso Lorusso, una volta messi al sicuro i provvedimenti indispensabili per la città in giunta, rassegnerà le sue dimissioni dall'incarico". E dopo la giunta, le dimissioni sono arrivate.