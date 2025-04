Nominata la giunta comunale, gli assessori nuovi sono 2

Angela Miglionico , con deleghe: "Casa, famiglia, scuola e politiche sociali; servizi sociali e disabilità; Volontariato ed associazionismo; Pari opportunità; Tutela dei consumatori; Cultura; Piano di Zona".

Lucia Diele , con deleghe: "Istruzione, edilizia scolastica; Salute e benessere della persona e dell'infante; Personale; Verde pubblico".

Tommaso Lorusso, con deleghe: "Polizia Locale; Lavoro, artigianato, commercio ed attività produttive; Rapporti con Enti; Area mercatale; Zona industriale e Zona Artigianale; Sicurezza sul lavoro; Sviluppo economico".

Michele Mirgaldi , con deleghe: "Lavori pubblici; Attuazione, programmazione e gestione delle risorse comunitarie PNRR; Strutture pubbliche; Centro storico; Contratti ed appalti".

Annarita Marvulli , con deleghe: "Attività istituzionali; Igiene urbana; Benessere animali; Difesa del suolo; Sviluppo e recupero periferie; Clima, transizione ecologica ed ambiente; DSRU- Documento strategico rigenerazione aree dismesse degradate PO FESR 2021- 2027- Misura 9.1 e Misura 9.2; Studio di riqualificazione del patrimonio agricolo- rurale, recupero acque".

, con deleghe: "Attività istituzionali; Igiene urbana; Benessere animali; Difesa del suolo; Sviluppo e recupero periferie; Clima, transizione ecologica ed ambiente; DSRU- Documento strategico rigenerazione aree dismesse degradate PO FESR 2021- 2027- Misura 9.1 e Misura 9.2; Studio di riqualificazione del patrimonio agricolo- rurale, recupero acque". Pasquale Crapuzzo , con deleghe "Finanza, bilancio e programmazione; Risorse strategiche, finanza e tributi locali; Aziende partecipazioni comunali; Patrimonio; Contenzioso; Aree acquisite mediante procedimento espropriativo o di confisca; Viabilità e trasporti".

Antonio Petrara, con deleghe: "Turismo, Politiche giovanili, Giovani 2030, Rapporti con associazioni sportive, sport e tempo libero; Servizi amministrativi ed al cittadino; Digitalizzazione; Marketing territoriale; Agricoltura".

Con decreti n. 46 e n. 47, il Sindaco prof. Vitantonio Petronella ha nominato i componenti della Giunta comunale, con decorrenza immediata e con le relative deleghe, previa verifica di non sussistenza a proprio carico di motivi di incompatibilità, ineleggibilità ed inconferibilità alle cariche affidate.Gli assessori nominati sono:Inoltre, il Sindaco ha trattenuto a sé la delega relativa al "Settore Urbanistica", mentre ha conferito all'Assessore Angela Miglionico, la carica di Vice Sindaco."Ho firmato – dichiara il Sindaco - i decreti per la nomina della giunta comunale. Dopo l'azzeramento di dieci giorni fa, la squadra di governo è stata ricostituita nel segno della continuità, tenendo conto anche dell'allargamento della rappresentatività della cittadinanza a seguito dell'ingresso in maggioranza di Azione civica, come già precedentemente reso noto. In questo breve periodo l'Amministrazione comunale comunque non si è fermata, si son tenuti regolarmente tavoli tecnici e riunioni anche per consegne di opere pubbliche, pertanto non c'è stata alcuna ripercussione sull'azione di governo. Ringrazio Francesca Indrio e Leo Martinelli per il grande lavoro svolto fino ad oggi e auguro a tutti gli assessori un buon lavoro nel pieno rispetto della Città e dei cittadini".