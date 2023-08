Angela Miglionico nominata vice sindaca

Il sindaco Antonio Petronella ha nominato vice sindaca Angela Miglionico. Ha attribuito le deleghe agli assessori, tenendo per sé urbanistica, zona industriale e turismo.Queste le deleghe assegnate:Angela MIGLIONICO (Popolari)Vice Sindaco e assessore a: Casa, Famiglia, Scuola e Politiche sociali, Disabilità, Volontario e Associazionismo, Pari Opportunità, Tutela dei consumatori, Cultura, Piano di ZonaPasquale CRAPUZZO (UDC)Assessore a: Finanza, bilancio e programmazione, Risorse strategiche, finanza e tributi locali, aziende partecipazioni comunali, patrimonio, contenziosoLucia DIELE (Rinnovamento Altamura)Assessore a: Istruzione, Edilizia Scolastica, Personale, Contratti ed Appalti, PNRR dell'edilizia scolastica, Organizzazione, Decentramento, Area MetropolitanaTommaso LORUSSO (Altamura al centro)Assessore a: Polizia Locale, Lavoro, artigianato, commercio ed attività produttive, Area mercatale, Sicurezza sul lavoro, Rapporti con Enti, Regione e Città MetropolitanaLeonardo MARTINELLI (Progetto per Altamura)Assessore a: Ambiente e territorio, Agricoltura, Difesa del suolo, Sviluppo e recupero periferie, Sviluppo economicoMichele MIRGALDI (Insieme per Altamura)Assessore a: Lavori Pubblici, Attuazione Programmazione e gestione delle risorse comunitarie PNRR, Centro Storico, Sport e Tempo Libero, Servizi amministrativi e al cittadinoCecilia TAFUNI (Idee in Comune)Assessore a: Politiche giovanili, Giovani 2030, Attività istituzionali, Mobilità, Viabilità e trasporti, Digitalizzazione, Marketing territoriale, Salute e benessere della persona e dell'infante.Per la foto si ringrazia Maria Paola De Santis