Giunta comunale, tutto pronto per i nuovi assessori

Da oltre un mese la giunta comunale è priva di due assessori dopo le dimissioni - depositate l'1 giugno - di Teresa Pellegrino e Pietro Falcicchio. Sono ore decisive per la formazione del nuovo governo cittadino. Sicuramente un rimpasto, se non addirittura un azzeramento, ipotesi circolata negli ambienti politici della maggioranza di centrosinistra.I nomi per i nuovi assessori ci sono già. Tre le persone indicate da Italia in Comune e Partito Democratico. Nella verifica si è stabilito di assegnare l'assessorato all'ambiente a Italia in Comune (finora non rappresentata nella squadra di governo) e di raddoppiare la presenza del Pd, a cui viene confermata pure la presidenza dell'assise comunale. La proposta di Italia in Comune è già nota da metà giugno: Loretta Moramarco, avvocato. Il Pd ha scelto Gina Mascolo, consulente aziendale, e Vincenzo Nuzzi, ingegnere. Secondo accordi politici si occuperanno di bilancio e urbanistica. Due scelte esterne al gruppo consiliare a cui comunque sono riconducibili. Il Pd ha comunicato le proposte alla prima cittadina che, ovviamente, ha la prerogativa di nominare i componenti della giunta.Nel frattempo Francesca Cangelli, docente universitaria a Foggia, è ancora al lavoro al Comune e segue le competenze a lei affidate, dalla gestione dei rifiuti all'urbanistica all'edilizia. La sua è stata una nomina "fuori dai partiti" voluta dalla stessa sindaca ma con l'accordo dei partiti di centrosinistra non c'è più posto per nomine tecniche.In questa tornata di nomine, può entrare pure il movimento "Lista Più" per un principio di turnazione degli incarichi. Il segretario Antonello Stigliano è già dimissionario per dare ad altri la possibilità di guidare il movimento. Attualmente in giunta siede Vito Cornacchia, vice sindaco. Se anche "Lista più" entra in ballo per la nuova giunta, stando ai rumors di Palazzo sarebbe il consigliere Pietro Mascolo il "papabile" assessore. Questa notizia, al momento, non viene confermata ma nemmeno smentita nel movimento.Per completare il quadro, sia in casa "Abc-Gif" sia nella Sinistra in movimento non si profilano sorprese.