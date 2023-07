Cecilia Tafuni tra i nuovi volti della giunta-Petronella

Il sindaco Antonio Petronella ha firmato il decreto di nomina della giunta. Tra i nuovi assessori c'è Cecilia Tafuni. Mamma, logopedista laureata con il massimo dei voti, con diversi master, esperienze lavorative e impegni nel sociale. Queste le sue prime dichiarazioni."Questo incarico rappresenta per me un'opportunità unica per mettere al servizio della comunità le mie competenze e la mia passione", dice."Nutro sin da sempre una grande passione per la comunicazione e ho sempre creduto nel potere delle parole - dice - per creare connessioni significative e favorire lo sviluppo personale. Durante il mio percorso di studi e la mia carriera professionale, ho avuto il privilegio di assistere molte persone, dai più piccoli agli adolescenti, aiutandoli a superare le sfide legate al linguaggio e alla comunicazione. L'impegno sarò quello di assicurarmi che ciascun cittadino della nostra città abbia l'opportunità di accedere a servizi e opportunità che possano aiutarli a realizzare il loro pieno potenziale. Questa prestigiosa nomina mi offre una piattaforma privilegiata per creare un ambiente stimolante e inclusivo per i cittadini."Esprimo - dice ancora - la mia più profonda gratitudine per avermi indicata come candidata alla nomina di Assessore all'amico e consigliere Filippo Ragone. Il suo riconoscimento delle mie qualità professionali e del mio impegno sociale mi sprona ad affrontare questa nuova sfida con determinazione e dedizione. Stiamo già lavorando per formare una squadra di tecnici qualificati al fine di creare una sinergia unica tra competenze specialistiche, esperienza e passione per il progresso. Stiamo riunendo esperti provenienti da diversi settori, dalla logistica all' ingegneria, per affrontare le importanti sfide che ci aspettano e per creare nuove opportunità per tutti i cittadini. Desidero ringraziare di cuore la squadra di governo e il nostro stimato Sindaco per il sostegno e la collaborazione. Insieme, stiamo costruendo un futuro migliore per la nostra comunità. Continueremo a lavorare insieme con impegno e dedizione per il bene dei nostri concittadini".