Petronella ha scelto la squadra, nominata la giunta

Lucia Diele (Rinnovamento Altamura);

Tommaso Lorusso (Altamura al centro);

Angela Miglionico (Popolari per Petronella).

Pasquale Crapuzzo (Udc);

Leonardo Martinelli (Progetto Altamura);

Michele Mirgaldi (Insieme per Altamura);

Cecilia Tafuni (Idee in Comune).

Con proprio decreto, il sindaco Antonio Petronella ha nominato la nuova giunta comunale, composta da sette assessori, che integra e completa quella precedente (cosiddetta "tecnica") che era composta da quattro assessori.La giunta è composta da tre donne e quattro uomini. Non sono state assegnate le deleghe che verranno ufficializzate nel prossimo consiglio comunale.Della giunta finora in carica sono confermati:Di nuova nomina sono gli assessori:La lista "Altamura con Petronella sindaco", come da accordi di campagna elettorale, non ha assessori perché lo stesso sindaco ne è espressione.Nella prossima settimana, inoltre, è prevista la convocazione del Consiglio comunale.