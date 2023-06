Petronella ha nominato quattro assessori

Con proprio decreto, il sindaco Antonio Petronella ha nominato la giunta comunale che in questa prima fase è composta solo da quattro assessori. Sono Lucia Diele (Rinnovamento Altamura), Tommaso Lorusso (Altamura al centro), Angela Miglionico (Popolari per Petronella sindaco) e Antonello Laterza.Lorusso e Miglionico sono stati eletti anche consiglieri comunali; una carica che, però, non rivestono perché non sono stati ancora proclamati dalla commissione elettorale.Da quanto si apprende in ambienti politici, si tratta di una giunta nominata per deliberare gli atti di competenza in attesa della proclamazione dei consiglieri comunali che dovrebbe avvenire nel prossimo mese. La squadra di Petronella verrà quindi integrata o completata nella fase successiva.Nel decreto di nomina non sono indicate deleghe per i quattro assessori.La giunta può avere fino ad un massimo di sette assessori, più il sindaco.