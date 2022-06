Rigenera Altamura, i lavori iniziano in via Santa Caterina

E' previsto nella prossima settimana l'inizio dei lavori di riqualificazione del centro storico (programma "Rigenera Altamura") che nella prima fase riguarderanno il comparto 3 relativo all'asse stradale di via Santa Caterina e claustri e strade annesse.Con ordinanza n. 219 del V settore - Vigilanza e servizi, sono stati istituiti degli stalli di sosta in corso Umberto I che saranno riservati ai veicoli di proprietà dei residenti di via Santa Caterina e delle altre vie limitrofe interessate dai lavori. Con altra ordinanza si provvederà alla chiusura al traffico nelle strade in cui saranno eseguiti i lavori.Il Comune ha reso noto che "l'utilizzo degli stalli riservati sarà possibile tramite rilascio di un pass da parte del comando di Polizia locale, secondo il modello pubblicato nella seguente pagina dove sono disponibili le informazioni utili. Non è utilizzabile il permesso di circolazione per la ztl (zona a traffico limitato) perché dallo stesso non si evince l'indirizzo di residenza del/la proprietario/a del veicolo". Per richiederlo occorre compilare un modulo che è disponibile sul portale istituzionale del Comune.I lavori di "Rigenera Altamura" consistono nella realizzazione dei sottoservizi stradali in diverse vie del centro storico e in alcune piazze e nella ripavimentazione in pietra. Per la ripavimentazione sarà utilizzata un basolato diverso da quello del corso Federico II di Svevia, che nel tempo ha creato numerosi problemi bensì una pietra simile a quella in via Candiota (nella parte retrostante la Cattedrale), già autorizzata dalla Soprintendenza, e che si è dimostrata più durevole ed efficiente.