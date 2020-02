Rifiuti, chiuso il centro comunale di raccolta in via Gravina

Da ieri il centro comunale per la raccolta dei rifiuti (Ccr) in via Gravina è chiuso e non sono possibili i conferimenti da parte dei cittadini di materiali non differenziabili con il "porta a porta". Numerose le segnalazioni dei cittadini e le lamentele per l'impossibilità di poter depositare i rifiuti presso il Ccr di via Gravina, nato come "provvisorio" in attesa della realizzazione dei centri autorizzati.Secondo le informazioni in possesso di Altamuralife, sono scaduti i termini previsti dall'ordinanza del Comune.Dal Palazzo di città non sono giunte comunicazioni ufficiali. si resta pertanto in attesa delle necessarie notizie di servizio pubblico perché i cittadini non sanno come comportarsi.