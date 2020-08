Regione Puglia, nuova ordinanza anticovid

I dati non sono confortanti ed è meglio correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Per questo motivo, dopo l'ordinanza emanata alcuni giorni fa dal governatore Michele Emiliano sui rientri dall'estero, adesso arrivano le prime misure restrittive per contenere i contagi da coronavirus che sono nuovamente in aumento nella regione. Ragion per cui si è deciso di agire sui luoghi che più di altri mettono a rischio la salute pubblica con evidenti situazioni di assembramento.Attraverso una ordinanza il Presidente della Puglia ha reso obbligatorio sull'intero territorio regionale l'uso delle mascherine, anche di comunità, "in tutti i luoghi all'aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro"- si legge del provvedimento. Sono esentati da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e tutto coloro con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.Nella stessa ordinanza si regolamenta l'accesso alle discoteche e alle sale da ballo o locali simili, con l'obbligo della mascherina anche all'aperto, ove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di due metri sulla pista da ballo e di un metro negli altri luoghi del locale."Gli esercenti, all'ingresso dei predetti locali, hanno l'obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione"- è scritto nell'ordinanza.