Protezione civile, iniziate prove di evacuazione nelle scuole

Il comando di Polizia locale, nei suoi compiti di protezione civile, ha avviato per quest'anno scolastico le prove di evacuazione degli alunni dall'edificio scolastico. Tali prove servono sia all'ente locale sia alle scuole per la verifica dei piani di emergenza, di cui ciascun istituto scolastico è dotato, con riferimento sia ai tempi di evacuazione che ad altri aspetti (scale di emergenza, estintori, idranti, ecc.). Si tratta di un'attività obbligatoria per legge.La prima si è tenuta questa mattina al plesso "Aldo Moro" del secondo circolo didattico "Garibaldi", guidato dalla dirigente scolastica Paola Flora. Dal momento in cui è suonata la campanella dell'inizio, gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria sono stati ordinatamente portati fuori in circa tre minuti.Oltre al comando di Polizia locale, hanno partecipato i volontari di Anpana, Anps e del gruppo comunale di volontari di protezione civile che è in fase di formazione, oltre ad un servizio di ambulanza. Presenti sul posto la sindaca Rosa Melodia, il comandante Michele Maiullari, il commissario capo Angelo Tragni.Così come è avvenuto oggi, le prove si terranno anche presso le altre scuole comunali, in accordo con i dirigenti scolastici, con il coinvolgimento dei rispettivi responsabili del servizio di prevenzione e protezione.