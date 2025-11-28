Consiglio comunale
Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali

All'ordine del giorno la nomina del collegio dei revisori dei conti

Altamura - venerdì 28 novembre 2025 15.45
Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria urgente oggi con ordine del giorno monotematico riguardante la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti. L'urgenza è dettata dalla necessità di ricostituire il collegio che è scaduto il 24 settembre tanto che la Prefettura ha imposto di provvedere perché i termini sono trascorsi. L'assise è convocata alle ore 17 (in seconda convocazione alle ore 18).

Dopo uno stallo durato per numerose riunioni consiliari, nella seduta del 18 novembre, è stato approvato il bilancio consolidato ma di nuovo è saltata la nomina del collegio dei revisori dei conti. Una situazione politica che ha avuto ripercussioni sulla giunta. Infatti attualmente la giunta è mancante di due assessori dopo la revoca dell'incarico di Annarita Marvulli (difesa a spada tratta dal suo gruppo Altamura metropolitana) e dopo le dimissioni di Pasquale Crapuzzo (Udc). Le loro deleghe - ambiente, igiene urbana, bilancio, ecc. - sono ora in capo al sindaco.

C'è molta attenzione per questa riunione del consiglio perché è anche la prima dopo le elezioni regionali.

Solo Francesco Paolicelli (Pd) è stato eletto con un record di preferenze.

Gli altri candidati non ce l'hanno fatta.


