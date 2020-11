Polo per l'infanzia a Trentacapilli, scelti i progetti migliori

Si è conclusa la fase di valutazione dei 26 progetti candidati al concorso di progettazione per il Polo Innovativo per l'infanzia nel quartiere Trentacapilli, una struttura dedicata ai bambini fino a 6 anni. La Commissione giudicatrice ha individuato i progetti vincitori dei premi previsti dal disciplinare regionale. Al primo classificato sarà affidata la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera.Si terrà una seduta della segreteria tecnico-amministrativa del concorso di progettazione che procederà ad abbinare i nominativi dei progettisti ai progetti candidati che sono stati valutati in forma anonima.Il Polo dell'Infanzia oltre all'orario scolastico (nido, micronido, sezioni primavera e scuola dell'infanzia - da 0 a 6 anni) offrirà servizi al quartiere e alla città attraverso una biblioteca, una ludoteca, auditorium, laboratori, la cucina con la sala mensa, uno spazio quiete domestica, una piscina, una palestra, un teatro esterno, un parco giochi ed un orto botanico, con uno sportello di counselling (ascolto e assistenza) e di supporto per le famiglie.Oltre al polo per l'infanzia, a Trentacapilli sorgerà un istituto comprensivo . Quindi sono due i progetti di edilizia scolastica, entrambi su una vasta area comunale e saranno adiacenti.