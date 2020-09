Parte il progetto per il nuovo polo scolastico a Trentacapilli

È stato sottoscritto il contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo polo scolastico nel quartiere Trentacapilli, un istituto comprensivo (scuola primaria e secondaria di primo grado) in un'area di proprietà comunale con un finanziamento della Regione Puglia ed un cofinanziamento del Comune di Altamura.L'opera sarà realizzata su circa 19mila metri quadrati. Cinque milioni di euro ottenuti dalla Regione con il piano regionale triennale di edilizia scolastica, più altri 2,5 del Comune, per un totale di 7,5 milioni, costituiscono la solida base economica. La gara per i servizi tecnici è stata aggiudicata a un raggruppamento di professionisti che ha offerto un ribasso del 55,376% sulla base d'asta, per una spesa che sarà pari a 217.037,70, oltre oneri e iva.Nello stesso quartiere, inoltre, sarà realizzato il Polo innovativo per l'Infanzia (nido, micronido, sezioni primavera e scuola dell'infanzia da 0 a 6 anni) per offrire servizi al quartiere e alla città oltre l'orario consueto delle lezioni mattutine. In questo caso il finanziamento complessivo è di 4 milioni di euro, nell'ambito di un bando Inail e Miur, gestito dalla Regione per il proprio territorio.L'istituto scolastico e il polo saranno adiacenti.I tempi di realizzazione della "cittadella scolastica" sono difficili da definire. Di certo cambieranno il volto e la funzione di questa parte di città.