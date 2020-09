Periferie come discariche a cielo aperto

Periferie ridotte a discariche a cielo aperto per l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Di fronte a tale scempio, si rimboccano le maniche i volontari del gruppo "Ri-puliamoci" per liberare dall'immondizia la strada comunale esterna 83 Fontanelle, nei pressi di via Santeramo.Il punto di incontro è Porta Bari (piazza Unità d'Italia) alle 15:30. Il luogo della ripulita è raggiungibile a piedi, in bici o in auto.L'iniziativa è sostenuta dal Comune di Altamura che ha aderito all'iniziativa Alta Murgia Pulita del Parco dell'Alta Murgia, in occasione della storica campagna di Legambiente "Puliamo il Mondo". Per questo saranno a disposizione dei kit per le attività di pulizia composti da guanti, sacchi, cappellini e pettorine. L'iniziativa si svolgerà rispettando le misure di sicurezza e distanziamento relative a questa fase post emergenziale.Lodevole questa attenzione da parte dei volontari (ragazzi e adulti) che anziché restare indifferenti danno un contributo concreto per rendere migliore il contesto urbano.AggiornamentoL'iniziativa è stata annullata per il maltempo.