Ordinanza di chiusura della scuola IV Novembre

Con ordinanza, il commissario prefettizio Mariarita Iaculli ha ordinato la chiusura e l'inutilizzo del plesso scolastico IV Novembre, per problemi di natura statica.La decisione è stata presa sulla base di una relazione tecnica circa la vulnerabilità sismica, arrivata ieri, in cui si segnala che "le condizioni statiche della struttura oggetto di valutazione sono tali da non consentirne l'uso perlomeno fino a quando non vengano effettuati gli interventi di rinforzo dei pilastri non verificati nelle condizioni da Stato Limite Ultimo da carichi verticali". Oggi si è tenuta una riunione al Comune, con la partecipazione dei dirigenti scolastici del primo circolo didattico e di alcuni istituti altamurani.Da domani gli alunni non potranno frequentare il plesso "IV Novembre" in viale Martiri. Si attendono notizie circa la frequenza scolastica. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali circa eventuali trasferimenti in altri plessi scolastici.Il provvedimento di chiusura riguarda solo l'edificio scolastico in viale Martiri.(seguono aggiornamenti)