In Puglia allerta meteo per vento e neve

La Protezione civile della Puglia ha diramato un altro messaggio di "allerta meteo" di colore giallo per vento e neve su tutta la regione (con eccezione del Salento in cui è prevista allerta solo per vento), con validità di 36 ore, a partire dalle 12.00 di oggi e per l'intera giornata di domani (30 dicembre).In base al bollettino questo è l'evento meteorologico previsto: "Nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 400-600 metri con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli o localmente moderati. Venti forti o di burrasca, nord-orientali con rinforzi fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte".La situazione sarà costantemente monitorata dalla Protezione civile regionale e locale.Ieri ad Altamura c'è stata una lieve nevicata che ha imbiancato la città ma senza provocare alcun disagio o problema.A causa delle temperature rigide e del maltempo, è stato annullato il Presepe vivente della Fortis Murgia ed è stato rinviato l'appuntamento "Salva la tua lingua locale" previsto al Monastero del Soccorso.(Foto di Archivio)