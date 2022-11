Non ci sono ordinanze di chiusura delle scuole

È già avvenuto qualche anno fa. E si ripete oggi. È virale su whatsapp un'immagine in cui è ritratta un'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani ad Altamura. Sono numerose le segnalazioni giunte alla redazione. Abbiamo verificato: si tratta di fake news. È un file falso. Non c'è alcuna ordinanza di chiusura delle scuole per domani.Oltretutto per domani l'allerta meteo ad Altamura è gialla e non arancione come riporta la falsa ordinanza. Evidentemente qualche buontempone si è divertito; oppure qualcuno ha lanciato il "sasso" sperando che venisse realmente fatta un'ordinanza.Pertanto, domani le scuole sono aperte.