Niente giostre per questo fine settimana

Non ci saranno nemmeno le giostre in questo fine settimana e all'inizio della prossima per la tradizionale ricorrenza di Maria Santissima del Buoncammino. A differenza di quanto avvenuto a metà agosto, quando il luna park è stato allestito, questa volta non ci sarà.Un'ordinanza della sindaca Rosa Melodia e del dirigente Giovanni Buonamassa vieta qualsiasi manifestazione, mercatino e pure l'installazione del luna park.La decisione è stata presa, in accordo con il comitato operativo comunale (Coc) di protezione civile, in considerazione dell'aumento dei casi di contagio ad Altamura. Pertanto, per ragioni di precauzione, non si può tenere nessuna delle iniziative civili che tradizionalmente si organizzano in occasione della sentita ricorrenza mariana.La festa quest'anno sarà solo religiosa. Prosegue nelle chiese la "peregrinatio Mariae": giorno per giorno la statua della Madonna viene spostata di parrocchia in parrocchia, per consentire ai fedeli di pregarla e onorarla. In questo modo l'associazione Maria santissima del Buoncammino e la diocesi evitano i possibili assembramenti che potrebbero verificarsi tenendo la statua in un unico luogo (per tradizione in Cattedrale).