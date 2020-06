Mercato settimanale torna al completo

Con ordinanza dirigenziale del terzo settore del Comune, a partire da domani torna a pieno regime il mercato settimanale del sabato in via Manzoni, via Foscolo e strade limitrofe. Non ci sarà più la turnazione con il dimezzamento del numero degli operatori. I circa 300 commercianti ambulanti, titolari di posteggio, potranno operare normalmente come avveniva prima della sospensione per l'emergenza sanitaria.Il Comune si è adeguato all'ordinanza della Regione Puglia in cui non sono previste restrizioni alle attività mercatali. Per gli operatori resta l'obbligo di garantire le misure di igiene.Soddisfazione è stata espressa dal sindacato di categoria degli ambulanti, Casambulanti- Unipuglia, contraria al dimezzamento del mercato tanto da presentare una diffida all'amministrazione comunale e a sollecitare l'intervento del prefetto di Bari. "Ora torna un po' di serenità tra le centinaia di operatori del mercato - dice il sindacalista Savino Montaruli - che vedono ri-acquisire i propri diritti e per i consumatori che tornano ad avere la varietà merceologica e la tradizionale visione del mercato del sabato. Anche in questo caso è stata fatta la cosa più giusta e più trasparente".