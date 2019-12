Un altro sequestro di capi di moda con marchi falsi

Un altro sequestro di merce con marchi contraffatti è stato effettuato ieri dagli agenti di Polizia locale nell'attività di controllo del mercato settimanale in via Manzoni, via Foscolo e zone limitrofe. Sono fuggiti i venditori abusivi lasciando sul posto i capi di abbigliamento, poi recuperati.L'attività della sezione commercio, con l'ausilio del pronto intervento, è costante nel corso del mercato. Per la sua estensione e la notevole presenza di acquirenti, la Polizia locale effettua un controllo capillare sia per la prevenzione dei furti sia per il contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione. Stavolta sotto sequestro è finita una trentina di capi di abbigliamento di note case di moda, soprattutto giubbotti e k-way, quindi foulard e calzature. Un risultato operativo da aggiungere agli altri analoghi avvenuti quest'anno. Non è stato possibile identificare i responsabili perché si sono resi subito irreperibili quando hanno visto arrivare gli agenti.Il mercato settimanale si terrà anche domani. Viene recuperata la giornata persa il 5 gennaio per l'intensa nevicata. Gli ambulanti sono soddisfatti della data pre-natalizia individuata dall'amministrazione comunale e promettono una giornata con animazione e sorprese. Per consentire il regolare svolgimento, la Polizia locale ha disposto una serie di divieti di sosta e di circolazione in tutte le strade in cui sono collocate le circa trecento postazioni dei commercianti.