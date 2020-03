Coronavirus, stop a tutti i mercati sino al 3 aprile

Stop ai mercati fino al 3 aprile, sia quello settimanale sia quelli giornalieri. Lo stabilisce un'ordinanza della sindaca Rosa Melodia, firmata oggi.E' stata disposta la sospensione di tutti i mercatini rionali giornalieri (via Rovereto, piazza Matteotti, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia, via Cimitero- mercato dei fiori) e del mercato del sabato, fino al 3 aprile, in attuazione delle misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.Per il mercato settimanale era già stato stabilito il divieto sino al 14, si tratta quindi di un'estensione prendendo a riferimento la data della normativa nazionale.Intanto vanno avanti i controlli della Polizia locale sull'osservanza delle altre disposizioni previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri.