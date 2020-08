Madonna del Buoncammino, la statua portata in città

Inizia oggi un'edizione inedita della festa popolare per Maria Santissima del Buoncammino, protettrice della città e patrona dei bersaglieri. Nessun bagno di folla né evento folcloristico a causa della diffusione del coronavirus e delle misure necessarie a impedire i contagi. Solo ed esclusivamente devozione, con una peregrinatio Mariae tra le parrocchie.Quest'anno non si sono tenute né l'asta della bandiera (la "licita" in via Bari che termina con una grande folla per l'assegnazione del vessillo con l'immagine della Madonna) né la processione, a sua volta preceduta dalla "cavalcata", la sfilata di cavalli che fa parte del patrimonio delle tradizioni popolari. Impossibile garantire il distanziamento imposto dalle norme. La bandiera sarà tenuta un altro anno dal Gruppo imprenditori altamurani che ha donato la somma di 10.000 euro.Di buon'ora la statua della Madonna è stata portata in Cattedrale, senza processioni o partecipazione di persone. Un semplice trasferimento dal santuario in piazza Unità d'Italia (porta Bari) e poi a piedi in piazza Duomo e quindi in Cattedrale.La presenza della statua del Madonna del Buoncammino diventa una peregrinatio Mariae fra le tredici parrocchie. Ogni giorno la statua sarà portata in un quartiere diverso fino al 13 settembre. Tutti gli spostamenti saranno senza corteo o seguito popolare. Infine, dopo un'altra settimana in Cattedrale, il 20 settembre la statua sarà riportata al santuario. E quel giorno verranno benedetti pure i lavori di restauro della facciata, attualmente in corso.Per la pandemia, le celebrazioni non si terranno nemmeno oltre-Oceano, nell'area metropolitana di New York dove viene rinviata la 95esima edizione. Gli emigrati altamurani e pugliesi negli Stati Uniti la celebrano dal 1925 la prima domenica e il primo lunedì di settembre, a North Bergen, nel New Jersey. C'è un'area intitolata, il "Buoncammino Park", di proprietà dell'associazione che porta il nome della Madonna, con una cappella in cui è esposta una copia della statua originale. Con grande dispiacere quest'anno la festa ("The feast of Our Lady of Buoncammino") non si farà. E' un'occasione per le famiglie dei discendenti degli altamurani e pugliesi di origine di stare insieme, fare un barbecue e intrattenersi e ovviamente pregare la loro protettrice e seguire la processione. Nel caso statunitense, appuntamento al 2021.