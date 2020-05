Lucia Diele coordinatrice regionale di Forza Italia giovani

Il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, Marco Bestetti ha nominato l'altamurana Lucia Diele (28 anni) coordinatrice regionale dei giovani forzisti. Premiata la sua militanza nel partito di Berlusconi che va avanti da oltre 10 anni. L'andriese Gaetano Scamarcio è il vice di Diele.Lucia Diele, già vice-coordinatrice regionale di Forza Italia Giovani, ha subito suggerito le direttrici sulle quali impegnarsi: "Sono orgogliosa della fiducia che hanno riposto in me i dirigenti del partito e tutto il gruppo dei giovani forzisti pugliesi. Lavoreremo sodo, come abbiamo sempre fatto, per ottenere eccellenti risultati nelle prossime competizioni elettorali. L'obiettivo è quello dicoinvolgere molti giovani in una famiglia che ha una sua storia e dei valori inalienabili."Il coordinatore nazionale Bestetti si è detto "soddisfatto del nuovo corso di FI-Giovani in Puglia, regione da sempre molto importante per il partito". Soddisfazione hanno anche espresso il coordinatore regionale On. Mauro D'Attis e il vice coordinatore Sen. Dario Damiani: "Stiamo parlando di due ragazzi che si sono fatti le ossa all'interno del movimento giovanile, conoscono il valore della militanza, ora devono dimostrare le loro indubitabili capacità. I giovani devono essere liberi di essere protagonisti: il partito, in Puglia sarà sempre al loro fianco."Restando a Forza Italia Giovani, ad Altamura è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione social #ripartiamoconVOI che ha lo scopo di promuovere e salvaguardare l'economia locale. "In un momento delicato come questo, tutti dobbiamo contribuire a salvare l'economia locale della nostra città", afferma il movimento giovanile nella convinzione di "lanciare un messaggio a tutti i nostri coetanei, sempre più attratti dalla grande distribuzione e dai negozi online. Questa iniziativa vuole dimostrare come i cosiddetti millenials abbiano un senso di comunità e di attenzione per i negozi locali e per i servizi che essi possono offrire".