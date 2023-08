Gran finale per il Wall Ride Festival, 2 e 3 settembre nello stadio

Il Wallride Festival 5 si conclude sabato 2 e domenica 3 settembre nello stadio comunale "Tonino D'Angelo" di Altamura. La manifestazione è diventata in pochi anni una delle più rappresentative della street culture in tutte le sue forme: arte, musica, graffiti, freestyle, breakdance, rap freestyle,Fulcro dell'organizzazione è l'ASD Sk8ong Team, supportata da un team di giovani professionisti e artisti, creativi, professionisti e atleti (anche giovanissimi), che hanno permesso al Festival di crescere sempre di più, colmando in parte il gap culturale verso la street art presente sul territorio.L'evento Wallride Festival 5 del 2 e 3 settembre, chiude il ricco calendario composto da sei eventi in questa edizione (anche a Gravina e Matera). Realizzare le ultime due date nello stadio comunale di Altamura permette alla manifestazione di creare continuità con le edizioni precedenti. La due giorni si presenta alla comunità come un evento pieno di attività e musica. Oltre agli eventi musicali, sono previste varie attività gratuite (Bouldering, Parkour, Finger Skate, Graffiti, Sketch Battle, Contest di Skate Breakdance, Mc Freestyle).Il programma sarà presentato giovedì 31 agosto alle ore 9.30, nella sala consiliare del Comune, da Donato Lorusso, presidente dell'associazione Sk8ong ASD, promotrice dell'evento, e dai rappresentanti dell'amministrazione comunale.