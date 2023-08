Un’aula studio al Viti Maino, lavori in corso

coordinato da Arti Puglia, che finanzia la gestione degli spazi pubblici a uso collettivo. L'iter è stato molto lungo.



L'aula studio, affidata all'associazione "Liber Festival", sarà denominata "LiberHub" e intitolata all'architetto Gianpiero Zaccaria, prematuramente scomparso.

Sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova aula studio. Uno spazio giovanile che è destinato a colmare, anche se in piccola parte, la carenza di luoghi dedicati alla vasta popolazione studentesca e universitaria.I locali sono stati individuati nell'istituto Viti Maino, al piano terra, ad angolo tra via Ottavio Serena e viale Martiri.Il progetto comunale è stato presentato e ammesso nel programma regionale Luoghi comuni,