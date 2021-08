Lavori nel centro storico, chiuso il parcheggio in piazza Matteotti

A seguito dell'avvio del cantiere "Agorà", il progetto di sistemazione e valorizzazione della viabilità di connessione tra piazza Matteotti e Monastero del Soccorso è stata disposta una nuova disciplina stradale con ordinanza del comando di Polizia locale, dal 2 agosto al 29 maggio 2022.Il provvedimento prevede la chiusura temporanea al traffico veicolare della zona parcheggio di piazza Matteotti ed il divieto di sosta veicolare temporaneo, con rimozione, nelle vie limitrofe: in via Castello (su entrambi i lati), via Santa Teresa (lato sinistro), piazza Matteotti dinanzi ai civici n.6,7 e 8 con la precisazione che i lavori siano sospesi dalle 13:30 alle 14:30 nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre e dalle 13:00 alle 14:00 nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile.La chiusura del traffico veicolare non impedisce l'accesso pedonale agli immobili ed alle attività commerciali.Sono in programma - per un importo complessivo del progetto di 1 milione e 400mila euro - interventi di recupero della pavimentazione originaria, di sostituzione della pavimentazione dove non è possibile il recupero, nonché la realizzazione dei sottoservizi (ad esempio l'impianto fognario). Gli interventi riguardano il tratto comparto A (Via Vincenzo Sabini - Via Bisanzio Filo - Via Conservatorio Carmine) e il tratto comparto B (Via Santa Lucia - Via Vincenzo Lavigna - Via Cristoforo Colombo).