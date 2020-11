Lavori al cimitero, aggiudicato appalto per nuovi loculi

Sta per chiudersi un cantiere nell'ala vecchia del cimitero per la sistemazione di alcuni lotti funerari. E un altro si aprirà per l'ampliamento della parte nuova. Queste le ultime novità sul fronte dei lavori pubblici.Negli ultimi giorni il Comune ha pubblicato l'esito di gara dell'appalto per la realizzazione di un nuovo gruppo di locali nel lotto "H" del cimitero (parte nuova). Ben 338 le offerte pervenute alla procedura attivata dal Comune in modalità telematica. Con un ribasso percentuale del 32,296% sui prezzi unitari posti a base di gara e quindi per unimporto netto presunto dei lavori pari a 953.001,82 euro (più Iva e altri 58.000 euro per oneri non soggetti a ribasso) la gara è stata aggiudicata a una ditta di Cosenza.Questo intervento servirà per aumentare il numero di loculi, considerando che c'è una carenza che può portare in breve tempo ad una saturazione. Ne saranno realizzati 1600.Nel contempo sta per concludersi il risanamento dei lotti di loculi (gruppo H-R) presenti nella parte vecchia del cimitero (nella foto). Erano in condizioni precarie, con copiose infiltrazioni di acqua. Per questo è stata effettuata la messa in sicurezza delle strutture, oltre alla realizzazione di circa 70 loculi aggiuntivi e 300 ossari e alla predisposizione di un ascensore.