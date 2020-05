La cultura d'impresa come leva per la rinascita economica

Il Museo del Pane di Vito Forte è entrato a far parte della grande rete associativa di MuseImpresa-Associazione Italiana Archivi e Musei d' Impresa , rete nazionale per la promozione e la valorizzazione dell'identità e della cultura d'impresa; diventando così il secondo associato pugliese e rientrando tra i 5 Musei impresa del Sud Italia."Abbiamo appreso, questa notizia, attribuendole un alto valore simbolico, perché giunta in questi giorni, in cui stiamo convivendo con una situazione di emergenza ormai non solo sanitaria, ma anche economica e sociale", commenta Lucia Forte - Amministratore Delegato della Oropan S.p.A."Siamo onorati ed entusiasti, di essere entrati a far parte del Circuito Museimpresa, coronamento di un percorso intrapreso in concerto tra il marketing della Oropan S.p.A. e il marketing associativo di Confindustria BA e B.A.T., che si è posto quale primario obiettivo quello di fare rete, partendo dal nostro territorio, per esaltare il sistema di valori che accomuna le varie storie di successo imprenditoriale.Siamo convinti che sia proprio dalla storia, dall'identità, dai valori, dalla cultura di impresa, che debba scaturire il volano per far ripartire l'Italia, e farla uscire da questo periodo complicato, e avviarci verso una nuova Rinascita" prosegue l'A.D di Oropan S.p.A."Investire nel museo ha significato e continua a significare, paradossalmente, investire nel futuro della nostra azienda, e nel futuro del nostro territorio" continua ancora Lucia Forte "Mettere in scena storia, identità, valori portanti e attualità d'impresa significa disporre di uno strumento funzionale alla comunicazione corporate e marketing di un'impresa, ma anche e soprattutto del territorio che quell'impresa rappresenta".Il Museo del Pane di Vito Forte presenta al pubblico l'anima di una terra, quella di Altamura, nella quale si ritrovano, oltre alla storia di un prodotto tipico, anche la vita di chi lo ha custodito e valorizzato, scrivendo una nuova pagina nel racconto di un'impresa che si fonda con la storia della città di Altamura. Il Museo del Pane di Vito Forte è stato inaugurato nel maggio dello scorso anno per fermare il tempo e consacrare la cultura del pane di Altamura al fine di trasferire alle nuove generazioni e ai viaggiatori la dimensione di un percorso gastronomico e culturale che appare eterno. Il museo racconta una storia. La storia del pane di Altamura e la racconta attraverso la storia di Vito Forte, che al pane ha dedicato la sua vita.