Installato un contenitore per gettare i mozziconi di sigaretta

Per evitare la dispersione a terra dei mozziconi di sigaretta, una cattiva abitudine dura a morire, l'amministrazione comunale ha fatto installare un contenitore apposito in pieno centro (via Nicola Melodia - piazza Duomo)."L'Italia vincerà gli europei?", è la scritta che compare sul contenitore. Un modo per attirare l'attenzione ma anche per invogliare a cambiare approccio verso gesti che appaiono insignificanti ma che nei grandi numeri, invece, sono notevoli. Ogni anno in tutto il mondo nell'ambiente sono 800.000 le tonnellate di "cicche" di sigarette disperse nell'ambiente. Rifiuti piccolissimi che contribuiscono all'inquinamento e che - aspetto non secondario - sono un altro schiaffo al decoro dei luoghi.Un piccole segnale lanciato dall'assessorato all'ambiente in collaborazione con quello ai lavori pubblici.I rifiuti sono un tema sensibilissimo ad Altamura. La città è sporca, questo è un fatto indubbio. Le brutture che si vedono sono innumerevoli: cartacce sparse ovunque, cestini stracolmi, rifiuti ingombranti abbandonati ovunque sia in città sia nelle campagne e nelle periferie, escrementi di cane su strade e marciapiedi, ecc.Prima di attribuire responsabilità ad altri (amministratori, operatori ecologici, ecc.), ciascuno deve farsi un esame di coscienza. E' diventata ormai una triste consuetudine "convivere" con i rifiuti. I giardini, i parchi gioco, tutti i luoghi pubblici ne sono pieni. Si parla sempre dei controlli ma è certamente impossibile controllare e sanzionare tutti.Nel contempo, anche se ci sono problemi insiti nel contratto e nell'appalto dei rifiuti, l'amministrazione comunale deve assolutamente porre immediato riparo alla gravissima carenza di cestini getta rifiuti. Il numero è totalmente insufficiente per una città grande come Altamura. Sarebbe un argine, perlomeno, alla dispersione di rifiuti e sacchetti per terra (e poi con il vento sparsi ovunque).I piccoli segnali e la sensibilità ambientale vanno bene. Ma la situazione è talmente seria da richiedere politiche di maggiore impatto. Posizionare un maggior numero di cestini è il primo passo. E poi occorrono politiche di incentivazione, premiando i cittadini virtuosi.