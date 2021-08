Iniziano le celebrazioni per la Madonna del Buoncammino

Iniziano oggi le celebrazioni per la festa popolare dedicata a Maria Santissima del Buoncammino, protettrice della città e patrona dei bersaglieri. Anche quest'anno nessun bagno di folla né evento folcloristico per le misure necessarie a impedire i contagi. Solo ed esclusivamente devozione, con una peregrinatio Mariae tra le parrocchie.Non si tengono né l'asta della bandiera (la "licita" in via Bari che termina con una grande folla per l'assegnazione del vessillo con l'immagine della Madonna) né la processione, a sua volta preceduta dalla "cavalcata", la sfilata di cavalli che fa parte del patrimonio delle tradizioni popolari. Impossibile garantire il distanziamento imposto dalle norme.Oggi la statua viene portata dal santuario in Cattedrale. Poi, secondo il programma preparato dall'associazione Maria Santissima del Buoncammino, verrà portata nelle varie parrocchie. Tutti gli spostamenti saranno senza corteo o seguito popolare. A differenza dello scorso anno, il trasferimento avverrà di sera (anziché di notte) e ciascuna parrocchia organizzerà un momento di accoglienza e di saluto. Il 12 settembre è prevista una messa all'aperto in piazza Duomo, celebrata dal vescovo Giovanni Ricchiuti.