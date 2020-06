Imprese, grande adesione al bando del micro-prestito

E' apparso soddisfatto l'assessore allo Sviluppo Economico Mino Borraccino per l'andamento del bando micro-prestiti emanato dalla Regione Puglia, in occasione dell'emergenza causata dal coronavirus. In meno di due settimane, infatti, i dati parlano di oltre 200 prestiti concessi (219 per la precisione le pratiche evase da Puglia Sviluppo) per un importo pari a 4 milioni, 993 mila e 608,78 euro.Secondo quanto comunicato dall'assessore regionale, le imprese che sono state ritenute idonee per il finanziamento in provincia di Bari sono 93, per un importo complessivo di 2 milioni, 198 mila e 841,35 euro; mentre nella Bat hanno avuto accesso al credito 14 imprese (con finanziamenti per 360mila e 806,43 euro). Brindisi fa registrare 625mila e 417 euro di agevolazioni divise tra 28 imprese, ed invece nella provincia di Lecce sono 43 le aziende che hanno ottenuto il credito per un ammontare complessivo di 830mila e 810,75 euro. Infine, le richieste accettate per Foggia sono 26, per un totale di 618mila e 657,25 euro e quelle di Taranto sono 15 per un importo complessivo di 359 mila e 076 euro in agevolazioni."Ricordiamo che il bando straordinario è aperto, con una dotazione di 248 milioni di euro, e risponde all'esigenza di liquidità delle piccole aziende, startup, commercianti, artigiani, per garantire continua operatività aziendale, salvaguardia dell'occupazione in questa fase emergenziale"- sottolinea in chiusura l'assessore Borraccino.