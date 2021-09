Festival estate, in scena la comicità

domenica 5 settembre: Renato Ciardo "Renato Ciardo Show!"

lunedì 6 settembre: La Banda Degli Onesti "Tutto Shakespeare in 90 minuti"

martedì 7 settembre: Circo Altamura Asa Nisi Masa

mercoledì 8 settembre: Carlo Maretti "A qualcuno piace… Carlo"

lunedì 13 settembre: Stadiomania Tribute Band "Le mie poesie per te"

martedì 14 settembre: Antonio Tirelli "Volevo essere Bublè 2.0"

giovedì 16 settembre: Giacinto Bolognese & Band "Segui il tuo destino"

venerdì 17 settembre: Let's Dance Company "Harmonia"

sabato 18 settembre: Fuego Dance "Fuego Night Show"

domenica 19 settembre: Beppe Camicia, Piero Crivelli e Filippo Ciaccia Marameo Show

Va avanti il festival dell'estate, la rassegna organizzata dal Comune e affidata alla "Piesse management". Ecco i prossimi appuntamenti, sempre presso lo stadio in via Mura megalitiche. Ci sono spettacoli per vari gusti e a partire da stasera diverse serate sono nel segno della comicità:Musica, danza e comicità nella settimana seguente:Informazioni utili:Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti, con esibizione di Green Pass (secondo prescrizioni del Governo)Prenotazioni: tel. +39.080.3163062 (solo Whatsapp) oppure ufficio in via Giuseppe Luciani, 39 Altamura Aperti martedì, giovedì, venerdì ore 9:00/12:00 -Ingresso: ore 20,30Spettacolo: ore 21,00