Altamura festival dell'estate 2021, l'intero cartellone (agosto e settembre)

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti, con esibizione di Green Pass (secondo prescrizioni del Governo)

Prenotazioni: tel. +39.080.3163062 (solo Whatsapp) oppure ufficio in via Giuseppe Luciani, 39 Altamura Aperti martedì, giovedì, venerdì ore 9:00/12:00 -

Ingresso: ore 20,30

Spettacolo: ore 21,00

Dal 14 agosto al 27 settembre ad Altamura, per iniziativa del Comune si tiene la rassegna "Altamura festival dell'estate 2021". Tutti gli spettacoli sono in programma presso lo stadio "D'Angelo" in via Mura megalitiche.Informazioni utili:sabato 14 agosto Peppino Zuccaro e gli amici di merenda Cabarettiamogiovedì 19 agosto Annarita Del Piano con Jazz & Bossa Live Groupe Love Songs - Italiane e Straniere – Camera Con Vistavenerdì 20 agosto Tommy Terrafino Veganissimo Mesabato 21 agosto Funk You Chi Si Ricorda Dei Funk Youdomenica 22 agosto Daniele Condotta Amore a prima svistamartedì 24 agosto Ottavo Scalo Band Live Musicmercoledì 25 agosto Ferula Ferita Donato Emar Laborante Storie di un cantastoriegiovedì 26 agosto concerto di Noemi, tour Metamorfosivenerdì 27 agosto Uaragniaun Note di terrasabato 28 agosto Accademia Obiettivo Successo con Corrado Taranto Un Matrimonio Difficile / Nu Natale Mbrugliato Due Atti Unicidomenica 29 agosto Antonello Vannucci Past The Saint Past The Partylunedì 30 agosto Apulian Jazz Trio Carlo Mascolo Music Jazz - Contemporaneamercoledì 1 settembre Teatroinsieme Domenico Clemente Eroi, Uomini & Deigiovedì 2 settembre Nancy Pepe & Tribandbù Le parole creano la musica del cantautoratovenerdì 3 settembre Corpi Narranti e Trio Casamassima, Shapiro, Talamo Bulat_I Luoghi dell'animadomenica 5 settembre Renato Ciardo Renato Ciardo Show!lunedì 6 settembre La Banda Degli Onesti Tutto Shakespeare in 90 minutimartedì 7 settembre Circo Altamura Asa Nisi Masamercoledì 8 settembre Carlo Maretti A qualcuno piace… Carlolunedì 13 settembre Stadiomania Tribute Band Le mie poesie per temartedì 14 settembre Antonio Tirelli Volevo essere Bublè 2.0giovedì 16 settembre Giacinto Bolognese & Band Segui il tuo destinovenerdì 17 settembre Let's Dance Company Harmoniasabato 18 settembre Fuego Dance Fuego Night Showdomenica 19 settembre Beppe Camicia, Piero Crivelli e Filippo Ciaccia Marameo Showmartedì 21 settembre Molino d'Arte Cappuccetto Bambina Impertinentemercoledì 22 settembre Peuceti 2.0 Giorgio Zuccaro Cavato Volgo Paganogiovedì 23 settembre Fuori dalla Comune 1799 - La Rivoluzione Napoletanavenerdì 24 settembre Altilia Ensemble Mugnuolo/Cornacchia Opera in salottosabato 25 settembre Sulle note dell'opera… e non solo V. Parziale / E. Casciabanco A. Disanto / R. Saccomannidomenica 26 settembre Leonardo Colafelice Recital Pianisticolunedì 27 settembre Watermelon trio Con / certo sconcerto jazz