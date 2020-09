Festa del Buoncammino in tono minore ma ugualmente sentita

Festa senza eventi popolari per Maria Santissima del Buoncammino, protettrice della città. Si è conclusa la peregrinatio Mariae tra le parrocchie. Per tredici giorni la statua è stata portata di chiesa in chiesa. Tutti gli spostamenti sono avvenuti senza corteo o seguito popolare.Una festa, dunque, svolta in forma essenziale e legata solo agli aspetti religiosi. In tono minore per la mancanza dei tradizionali appuntamenti ma ugualmente vissuta e sentita per l'affetto che lega gli altamurani alla loro protettrice.Da oggi la statua è di nuovo in Cattedrale dove resterà un'altra settimana. Il 20 settembre la statua sarà riportata al santuario. E quel giorno verranno benedetti pure i lavori di restauro della facciata, attualmente in corso.