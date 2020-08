Elezioni regionali, la carica dei candidati altamurani

Domenico Ardino - Senso Civico (coalizione di Emiliano);

Ada Bosso - Lega (coalizione di Fitto);

Rosa Cirrottola - Puglia solidale verde (coalizione di Emiliano);

Michele Colonna detto Lillino - Lega (coalizione di Fitto);

Tina Dilena - Senso civico (coalizione di Emiliano);

Nicola Laterza - La Puglia domani (coalizione di Fitto);

Anna Lillo - Italia in Comune (coalizione di Emiliano);

Nicola Fedele Loizzo - Fratelli d'Italia (coalizione di Fitto);

Domenico Lomurno detto Mimmo - Cittadini Pugliesi (candidato presidente Conca);

Maria Lorusso - Movimento 5 stelle (candidata presidente Laricchia)

Franco Miglionico - Forza Italia (coalizione di Fitto);

Francesco Paolicelli - Partito democratico (coalizione di Emiliano);

Gianni Stea - Popolari con Emiliano (coalizione del presidente uscente).

E' partita la campagna elettorale per le Regionali. Altamura è la seconda città della provincia, quindi un centro popoloso e strategico. A differenza del 2015, non si vota insieme per la Regione e per il Comune. La contesa, inevitabilmente, risente delle restrizioni anti-contagio Covid19 e del periodo estivo. Quindi per i candidati non è semplice riuscire a organizzare eventi di aggregazione o comizi. Intanto spuntano i comitati elettorali dei candidati di Altamura e non.Come già riportato, i candidati alla carica di presidente sono in tutto otto Tra le varie liste si contano almeno 13 altamurani (di nascita o di residenza).Eccoli in ordine alfabetico:Per segnalare altre candidature, scrivere alla redazione