Elezioni regionali, presentate le liste

Alle ore 12.00 si è conclusa la presentazione delle liste per le elezioni regionali del 20 e del 21 settembre. Sono otto i candidati alla carica di presidente della Regione Puglia.Il presidente uscente Michele Emiliano è sostenuto dalla coalizione più ampia, 15 liste: Partito Animalista, Partito del Sud, Sud Indipendente, Democrazia Cristiana, Sinistra Alternativa, Sindaco di Puglia, Con, Senso Civico, Pd, Italia in Comune, Popolari con Emiliano, Puglia Solidale e Verde, Pensionati e Invalidi, I Liberali e Partito Pensiero e Azione. Centrodestra unito con l'ex governatore salentino Raffaele Fitto (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc-Nuovo Psi, la civica La Puglia Domani). Antonella Laricchia, la candidata del Movimento 5 stelle, ha resistito sino alla fine ai tentativi di accordo tra Pd e 5 stelle ed è l'unica donna a correre per la presidenza della Regione con due liste (Movimento 5 stelle e Puglia futura). Tre liste per il sottosegretario Ivan Scalfarotto (Italia viva, Scalfarotto presidente, Futuro verde).Corrono in solitaria il consigliere regionale ex pentastellato Mario Conca con il movimento Cittadini pugliesi, Pierfranco Bruni (Fiamma tricolore), Nicola Cesaria (Rifondazione comunista) e Andrea D'Agosto con RI-Riconquistare l'Italia.Ad Altamura sono oltre 10 i candidati alla carica di consigliere regionale. Non si ricandida l'uscente Enzo Colonna.