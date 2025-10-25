Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza

Alle ore 12.00 si sono chiusi i termini per depositare le liste per le elezioni regionali del 23 e del 24 novembre, per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del nuovo presidente dopo i 10 anni di Michele Emiliano.. In ordine alfabetico:Antonio Decaro, centrosinistra, con 6 liste: Pd; Movimento 5 stelle; Avs - Alleanza Verdi Sinistra; Per; Decaro presidente; Popolari per Decaro;Ada Donno, Puglia pacifista;Luigi Lobuono, centrodestra, con 4 liste: Fratelli d'Italia; Forza Italia; Lega (con Ucd e Nuovo partito socialista); Noi Moderati;Sabino Marco Mangano, Alleanza civica per la Puglia.Si vota per circoscrizioni provinciali. Nella circoscrizione dell'area metropolitana di Bari, compresi anche candidati non altamurani che sono residenti in città, e sono divisi tra centrosinistra (in prevalenza) e centrodestra.Seguiranno altre notizie