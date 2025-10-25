Consiglio regionale della Puglia
Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza

Una decina da Altamura gli aspiranti al Consiglio regionale

Altamura - sabato 25 ottobre 2025 16.47
Alle ore 12.00 si sono chiusi i termini per depositare le liste per le elezioni regionali del 23 e del 24 novembre, per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del nuovo presidente dopo i 10 anni di Michele Emiliano.

Quattro sono i candidati alla carica di presidente della Regione. In ordine alfabetico:
Antonio Decaro, centrosinistra, con 6 liste: Pd; Movimento 5 stelle; Avs - Alleanza Verdi Sinistra; Per; Decaro presidente; Popolari per Decaro;
Ada Donno, Puglia pacifista;
Luigi Lobuono, centrodestra, con 4 liste: Fratelli d'Italia; Forza Italia; Lega (con Ucd e Nuovo partito socialista); Noi Moderati;
Sabino Marco Mangano, Alleanza civica per la Puglia.

Si vota per circoscrizioni provinciali. Nella circoscrizione dell'area metropolitana di Bari i candidati di Altamura sono 9, compresi anche candidati non altamurani che sono residenti in città, e sono divisi tra centrosinistra (in prevalenza) e centrodestra.

