Consiglio regionale della Puglia
Consiglio regionale della Puglia
Politica

Elezioni regionali in Puglia: si vota il 23 e il 24 novembre 2025

Per eleggere nuovo presidente e 50 consiglieri

Puglia - mercoledì 24 settembre 2025 16.21
Ora è ufficiale. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 23 novembre, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle ore 15.

Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, avranno luogo, senza interruzioni, le operazioni di scrutinio.

Nelle circoscrizioni elettorali, basate sul numero di residenti risultanti dal censimento 2021 (totali 3.922.941), su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto. I restanti seggi saranno assegnati mediante il cosiddetto "premio di maggioranza" fino a formare l'assise di 50 consiglieri. Le liste che saranno presentate dovranno rispettare i criteri della differenza di genere. La scheda sarà di colore verde.
  • Presidenza della Regione Puglia
  • Consiglio regione Puglia
  • Elezioni regionali
Altri contenuti a tema
Elezioni regionali a novembre, si attende decreto Elezioni regionali a novembre, si attende decreto Consiglieri restano 50
Inserita la doppia preferenza di genere alle elezioni regionali Inserita la doppia preferenza di genere alle elezioni regionali Promulgata la legge. Ma liste senza equilibrio 60%/40% saranno ammesse lo stesso
La doppia preferenza di genere anche alla Regione La doppia preferenza di genere anche alla Regione Proposta di legge regionale
Elezioni regionali: incertezza sulla data del voto Elezioni regionali: incertezza sulla data del voto Intanto i sindaci protestano per norma su candidature
Stea resta in Consiglio regionale Stea resta in Consiglio regionale Dopo il ricorso, è stata sospesa la "decadenza" decisa dal Tribunale
Consiglio regionale: respinta richiesta di incompatibilità per Stea Consiglio regionale: respinta richiesta di incompatibilità per Stea Per un debito, poi saldato, con l'ente
Agenda elettorale: Pizzarotti e Salvini ad Altamura Agenda elettorale: Pizzarotti e Salvini ad Altamura Incontri nelle aziende per vice ministro Buffagni e per Bestetti (FI Giovani)
Elezioni regionali, la carica dei candidati altamurani Elezioni Elezioni regionali, la carica dei candidati altamurani Inizia la contesa e spuntano i comitati elettorali
Pani di Puglia: presentato il progetto
24 settembre 2025 Pani di Puglia: presentato il progetto
Team Altamura, a Monopoli senza pubblico
23 settembre 2025 Team Altamura, a Monopoli senza pubblico
6
Sospeso il servizio di bike sharing ad Altamura e in altri Comuni
23 settembre 2025 Sospeso il servizio di bike sharing ad Altamura e in altri Comuni
Dieci anni di attività per "Una stanza per un sorriso "
23 settembre 2025 Dieci anni di attività per "Una stanza per un sorriso"
Soccer Altamura: primo storico punto in serie A
22 settembre 2025 Soccer Altamura: primo storico punto in serie A
Manifestazione per Gaza, tanti studenti tra i partecipanti
22 settembre 2025 Manifestazione per Gaza, tanti studenti tra i partecipanti
Infrastrutture: consegnati i lavori nella zona industriale
22 settembre 2025 Infrastrutture: consegnati i lavori nella zona industriale
Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani
21 settembre 2025 Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani
Cento anni: auguri alla signora Nunziatina
21 settembre 2025 Cento anni: auguri alla signora Nunziatina
Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo”
20 settembre 2025 Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo”
Soccer Altamura, domenica esordio storico in serie A femminile
20 settembre 2025 Soccer Altamura, domenica esordio storico in serie A femminile
Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico
19 settembre 2025 Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.