Educazione stradale per le scuole

Presso il comando di Polizia locale è stato avviato un corso di educazione stradale per bambini e ragazzi di tre scuole di Altamura (primo circolo didattico IV Novembre, scuola secondaria di primo grado Mercadante e istituto compresivo "San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore". L'iniziativa è stata proposta dalla onlus "SPS", dedicata alla memoria del compianto Sandro Stefanelli, prematuramente scomparso.Il corso si tiene presso il comando in via del Mandorlo, in convenzione con il Comune. E' gratuito per alunni e studenti. Il tempo dedicato dagli agenti e dal personale, inoltre, ricade fuori dall'orario di servizio. Pertanto un'iniziativa finalizzata esclusivamente a far conoscere le regole di base e i comportamenti di prudenza da tenere nelle strade.I ragazzi, molto entusiasti di questo approccio pratico, ascoltano lezioni teoriche e vengono guidati nella conoscenza dell'educazione stradale tramite gli strumenti in dotazione al comando (ad esempio, con simulazioni del semaforo) o i mezzi tra cui la stazione mobile impiegata dagli agenti per la rilevazione dei sinistri.(nelle foto alcuni momenti dell'avvio del corso e dei saluti istituzionali)