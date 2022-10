Piazza Unità D'Italia angolo Corso Federico (lato destro del senso di marcia, costeggiando le mura);

Corso Vittorio Emanuele II;

Piazza San Lorenzo;

Corso Umberto I;

Via Zara;

Piazza Resistenza;

Via XX Settembre;

Piazza Zanardelli (da angolo via XX settembre e sino a Viale Martiri)

Via O. Serena;

Via S. Ronchetti (sino angolo via Zara)

Viale Martiri (sino incrocio con via Milano).

agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad emissione zero (a motore elettrico);

ai veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze armate. dei Vigili del Fuoco;

agli autoveicoli di pronto soccorso;

ai mezzi di trasporto pubblico;

ai taxi ed alle autovetture di noleggio con conducente;

ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti di relativo contrassegno;

ai veicoli di medici in visita domiciliare urgente, guardia medica muniti del contrassegno dell'Ordine dei Medici;

agli autoveicoli adibiti al trasporto merci deperibili ed animali vivi;

ai veicoli appartenenti alla società Teknoservice.

Domenica 16 ottobre sono in programma importanti eventi e iniziative culturali ad Altamura. Sono:- Giornate del FAI (Fondo Ambiente Italiano).Anche per queste ragioni, oltre alla necessità di sensibilizzare maggiormente a limitare l'uso dei veicoli a motore, è indetta una domenica ecologica senza auto in centro e lungo una parte dell'estramurale, dalle ore 9 alle ore 13.Con deliberazione n. 71 del 27/06/2022 la Giunta comunale ha stabilito di organizzare tre domeniche ecologiche sino alla fine dell'anno, al fine di sensibilizzare la cittadinanza alla mobilità sostenibile. La limitazione dell'uso dei veicoli a motori, sebbene riguardi solo alcune fasce orarie delle tre giornate, comporta indubbi benefici: riduzione dei livelli di inquinamento, miglioramento della vivibilità urbana, maggiore socialità nelle piazze e nelle strade cittadine, ecc. L'Amministrazione invita l'intera cittadinanza ad aderire all'iniziativa e a lasciare l'auto tutte le volte che non è necessaria. Un invito che non vale solo per le domeniche ecologiche ma sempre.Questa domenica, con ordinanza del comando di Polizia locale, si dispone: "Il divieto non si applica alle seguenti categorie di veicoli: